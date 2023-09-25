Психологи выяснили, как новые впечатления помогают нам меньше уставать

Психологи выяснили, что концентрация на определенной работе утомляет мозг также сильно, как мышцы устают при выполнении этой работы. Поэтому для лучшей эффективности человеку необходимо отвлекаться и переключаться между видами деятельность. Об этом говорится в публикации Psychology Today.

По словам доктора психологии и нейробиолога Пола Зера, предыдущие исследования выявили два основных механизма накопления усталости — центральном и периферийном. Центральная часть отвечает за мотивацию делать что-либо, тогда как периферийная — за непосредственные усилия, затраченные при претворении задачи в жизнь.

Влияние обоих механизмов на эффективность работы помог установить эксперимент, в ходе которого добровольцы должны были выполнять простое силовое упражнение — подъем груза за счет разгибания ног. В первом случае волонтеры делали максимум повторений самостоятельно, а во втором — с помощью электрической стимуляции, за счет которой их мышцы сокращались и расслаблялись.

Опыт показал, что, хотя при электростимуляции людям не приходилось заставлять себя делать повторы, они устали намного сильнее, чем при самостоятельной тренировке.

Эксперимент показал, что наше намерение добиться какого-либо результата играет важную роль в накоплении усталости, а переключение между различными видами деятельности помогает выполнять задачу более эффективно, разгружая центральную часть.

Этот подход работает и в случаях, когда перед человеком стоит интеллектуальная задача — прогулка или тренировка поможет справиться с написанием сложного текста лучше, чем попытка без отрыва работать над произведением до тех пор, пока оно не будет готово.

Пол Зер отметил, что такой подход похож на прокрастинацию, однако в действительности повышает продуктивность работы, а не снижает ее.

Ранее ученые предложили несколько эффективных методов по борьбе с прокрастинацией и повышению мотивации.