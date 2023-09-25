Врач развеяла популярный миф о пользе сетки из йода

Гипотеза о том, что сетка из йода может что-то рассказать о дефиците йода в организме или помочь справиться с ним, — это миф, появившийся около 20-30 лет назад, рассказала «Газете.Ru» эндокринолог Европейского Медицинского Центра (EMC) Юлия Катхурия.

«Конечно, при нанесении сетки из йода какое-то количество вещества всасывается. Но при нанесении йода на кожу невозможно рассчитать, сколько йода попадает в организм. Имеет значение и то, в каком виде будет йод, — спиртовой раствор или мазь, какая площадь покрытия, какая температура воздуха и поверхности кожи. Все это может влиять на всасывание, и все это слишком сложно учесть», — объяснила Катхурия.

По ее словам, вместо сетки из йода можно использовать йодированную соль. Это более эффективный способ восполнить дефицит вещества в организме.

«Употребление соли — это универсальный способ: пищу солят подавляющее большинство людей. Йодирование соли осуществляют исходя из соотношения: в 1 грамме йодированной соли содержится 40 мкг йода. Согласно суточной норме, рекомендуют употреблять около 5 граммов соли в день, то есть в этом случае человек получит необходимые 200 мкг йода», — отметила эндокринолог.

Йодную сетку также часто используют при простудных заболеваниях с сопровождением насморка и кашля, болезнях репродуктивных органов у женщин и мужчин, проблемах с сосудами, заболеваниях неврологического характера и многих других.

Принято считать, что сетка помогает очистить кровь, расширить сосуды, а также снизить отечность и воспаление. Однако эффективность этого метода лечения не доказана.

Ранее ученые предложили использовать краснокнижное растение для производства препаратов с йодом.