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Стало известно, когда экстремальная жара может уничтожить человека

Nature Geoscience: жара приведет к вымиранию человека через 250 млн лет

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Ученые из Бристольского университета выяснили, что к следующему массовому вымиранию, крупнейшему после исчезновения динозавров, может привести экстремальная жара, которая уничтожит почти всех млекопитающих примерно через 250 миллионов лет. Исследование опубликовано в журнале Nature Geoscience.

Авторы построили первые в истории суперкомпьютерные климатические модели отдаленного будущего. Они показали, что температура будут расти по мере усиления активности Солнца. Кроме того, материки Земли сольются вместе, образовав суперконтинент. Процесс тектонических перестроек приведет к более частым извержениям вулканов и огромным выбросам углекислого газа в атмосферу, что еще больше нагреет планету.

Млекопитающие, в том числе люди, исторически выживали благодаря своей способности приспосабливаться к экстремальным погодным условиям, в основном за счет меха и спячки на холоде. Но их устойчивость к высоким температурам в целом осталась постоянной. Из-за этого нам гораздо труднее приспособиться к длительному воздействию чрезмерной жары.

Хотя антропогенное изменение климата и глобальное потепление, вероятно, ухудшат условия для жизни в некоторых регионах, планета в значительной степени останется пригодной для жизни, отметили ученые. Ключевым фактором, влияющим на выживание, станет объединение континентов: тогда от 8% до 16% суши останутся пригодны для обитания млекопитающих.

Ранее ученые оценили, насколько замедлилось течение Гольфстрим.

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