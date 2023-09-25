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На парижском аукционе выставят на торги скелет динозавра Барри

На аукционе в Париже продадут редкий скелет динозавра

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Depositphotos

На аукционе в Париже выставят на торги необычайно хорошо сохранившийся скелет камптозавра, названного Барри, возраст которого датируется юрским периодом и составляет около 150 млн лет. Об этом пишет Reuters.

Скелет был обнаружен в 1990-х годах в американском штате Вайоминг, он был восстановлен в 2000 году палеонтологом Барри Джеймсом, благодаря которому динозавр и получил свое имя. Итальянская лаборатория Zoic, которая приобрела Барри в прошлом году, провела дальнейшие реставрационные работы.

«Это чрезвычайно хорошо сохранившийся экземпляр, он довольно редкий», — рассказал Александр Гикелло из парижского аукционного дома Hotel Drouot, где пройдут торги в октябре текущего года.

По его словам, комплектность черепа динозавра составляет 90%, а остального скелета 80%. По словам Гикелло — динозавры редкость на арт-рынке, по всему миру продается не более пары штук в год.

Скелет покажут публике в середине октября перед продажей, он может стоить в пределах $1,28 млн.

До этого сообщалось, что британские палеонтологи из Университета Бат открыли новый вид мелкого травоядного динозавра на острове Уайт на юге Англии. Находка заставила ученых предположить, что в Европе существовало собственное семейство небольших ящеров, не похожее на сородичей из Азии и Северной Америки.

Ранее палеонтологи нашли в Бразилии крупного хищника, жившего на Земле за 40 млн лет до расцвета динозавров.

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