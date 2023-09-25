Названы полезные свойства семян конопли

Ученые из Университета Фрайбурга выяснили, что семена конопли (Cannabis sativa L.) могут быть ценным источником муки, масел, богатых незаменимыми жирными кислотами и белков. Исследование опубликовано в журнале Foods.

Исследователи изучили опубликованную научную литературу о семенах конопли. В прошлом они считались отходами, однако в настоящее время во всем мире выращиваются около 50 сортов с различным составом макроэлементов. Максимальное содержание белка в семенах конопли достигает 30%, а содержание пищевых волокон и жиров колеблется от 30-40% до 25-30% соответственно. Это делает их источником ценных питательных веществ. Семена можно употреблять целиком, в очищенном виде, получать из них муку, масло или изолят белка.

Как выяснили ученые, продукты на основе семян конопли особенно полезны для вегетарианцев: они могут упростить получение достаточного количества белка, которое часто сложно раздобыть из растительной пищи. Аргинин — особенно ценный белок, составляет 12% белка конопли, что значительно выше, чем в сое, молочной сыворотке, яичном белке и пшенице. Кроме того, в конопле больше серосодержащих и ароматических аминокислот, которых часто не хватает вегетарианцам.

В конопле также содержится высокое количество полезных ненасыщенных и полиненасыщенных жирных кислот: они составляют около 90% и 80% от общей жировой составляющей конопляного семени. Также семена конопли богаты кальцием.

Кроме того, для выращивания конопли требуется меньше пестицидов и воды, чем для других культурных растений с похожей питательной ценностью. Необходимы дополнительные исследования проверки безопасности концентрированных экстрактов конопли, а также дальнейшее изучение свойств конопляных семян, заключили ученые.

Многие страны запретили выращивание конопли в начале 1930-х годов, чтобы ограничить злоупотребление психотропными веществами. Недавно США, Австралия, Канада и Китай сняли эти запреты. Теперь они разрешают выращивание сортов с низким содержанием тетрагидроканнабинола (<0,3% по массе).

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