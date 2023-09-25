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В России нашли способ очистить мозг от белка, связанного с деменцией

В Саратове выяснили, что световая терапия во сне очищает мозг от отходов

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Springer Nature

Ученые из Университета Гумбольдта и Саратовского государственного университета выяснили, что световая терапия (фотобиомодуляция) во сне способствует очищению мозга мышей от белка бета-амилоида, связанного с болезнью Альцгеймера. Исследование опубликовано в журнале Frontiers of Optoelectronics.

Недавние исследования показали, что лимфатическая система мозга активируется во время сна, способствуя выведению отходов из его тканей. Поэтому расстройства сна способствуют их накоплению в центральной нервной системе (ЦНС). Нарушение сна — одно из проявлений болезни Альцгеймера, для которой характерно накопление агрегатов белка бета-амилоида.

В новой работе ученые показали, что неинвазивная фотобиомодуляция заметно улучшает выведение бета-амилоида через лимфатические сосуды из тканей головного мозга мышей с болезнью Альцгеймера. Метод был наиболее эффективен при применении во сне.

Фотобиомодуляция в данном исследовании представляла воздействие на мозг животных сфокусированным светом с помощью лазера с длиной волны 635 нанометров. На голове крысы был закреплен специальный фиксатор.

Поскольку фармакологическая терапия болезни Альцгеймера остается недостаточно эффективной и безопасной, неинвазивная фотобиомодуляция может стать безопасным подходом к лечению деменции и других заболеваний головного мозга, связанных с лимфатическими нарушениями: болезни Паркинсона, глиомы, черепно-мозговых травм и внутричерепных кровоизлияний, считают ученые.

Ранее ученые назвали тип головной боли, связанный с повышенным риском инфарктов и инсультов.

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