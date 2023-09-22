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Ученые опровергли вред подавления негативных мыслей для психики

В Кембридже опровергли вред подавления негативных мыслей

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Ученые из Кембриджского университета выяснили, что распространенное мнение о том, что попытки подавить негативные мысли вредны для нашего психического здоровья, может быть ошибочным. Исследование опубликовано в журнале Science Advances.

Авторы исследования обучили 120 добровольцев из 16 стран подавлять мысли о негативных событиях, которые их беспокоили. В результате эти мысли стали менее выраженными, а также улучшилось общее психическое здоровье участников.

Механизм психики, известный как тормозящий контроль, представляет собой способность подавлять рефлексивные реакции, например, негативные мысли. Исследование показало, что эта черта не врожденная и ей можно обучить.

«Мы все знакомы с идеей Фрейда о том, что если мы подавляем свои чувства или мысли, то эти мысли остаются в нашем бессознательном, пагубно влияя на наше поведение и благополучие. Вся цель психотерапии состоит в том, чтобы вытащить эти мысли, чтобы можно было справиться с ними и лишить их силы», — сказал профессор Майкл Андерсон.

Эти идеи стали догмой в сфере психологии, а в национальных рекомендациях говорится об избегании мыслей как о главном неадаптивном поведении, которое необходимо устранить и преодолеть, например, при депрессии, тревоге, посттравматическом стрессовом расстройстве, добавил он. Новое исследование ставит под сомнение эту точку зрения и может привести к пересмотру врачебных рекомендаций.

Ранее ученые назвали безалкогольные напитки, повышающие риск депрессии.

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