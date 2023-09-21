Биологи выяснили, как мидии справляются с волнами морской жары

Международная группа ученых из Китая и Австралии изучила организмы мидий, переживших три недели пребывания в воде температурой до 27 °С. Они выяснили, что моллюски приспособились к горячей воде, увеличив частоту сердечных сокращений. Исследование опубликовано в научном журнале Marine Biology.

«Это служит хорошим предзнаменованием для выживания мидий в условиях будущих волн морской жары, поскольку, по прогнозам, будут становиться все сильнее, продолжительнее и чаще», — отметила один из авторов исследования, доктор Лаура Фалькенберг из Университета Южной Австралии.

По словам ученой, моллюски оказались чрезвычайно устойчивыми к морской жаре и полностью восстановились после тепловой волны.

Исследователи отметили, что при повышении температуры мидии также увеличили скорость фильтрации воды. Это может принести пользу другим морским организмам, поскольку жаркая погода часто сопровождается цветением водорослей и фитопланктона.

Мидии жизненно важны для морских экосистем, они играют решающую роль в переработке питательных веществ и улучшении качества воды в прибрежных системах, процеживая через себя большие объемы жидкости во время кормления, что помогает поддерживать чистоту среды.

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