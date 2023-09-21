В России создана нейросеть для оценки риска инсульта по сосудам глазного дна

Ученые Института персонализированной кардиологии Сеченовского Университета Минздрава России совместно со специалистами ИКТИ РАН создали нейросеть RetinAIcheck для определения степени гипертонии и риска инсульта по снимкам глазного дна. Об этом «Газете.Ru» рассказали в университете.

Гипертоническая ретинопатия — это повреждение сосудов сетчатки из-за повышенного кровяного давления. Ее наличие может указывать на высокий риск сердечно-сосудистых осложнений (инфаркта миокарда, инсульта и т. д.).

Система RetinAIcheck представляет собой программное обеспечение для анализа цифровых снимков глазного дна с помощью нейросетей. Диагностика занимает около трех минут и позволяет определить, насколько далеко зашла болезнь. Инструмент способен выявлять опасные изменения сосудов с точностью до 83%.

«Более 40% пациентов с гипертонической болезнью не обследуются и не получают своевременного лечения. Состояние микрососудистого русла — это очень яркий маркер сердечно-сосудистого риска. А глазное дно — это единственное место в нашем организме, где мы можем неинвазивно изучить сосуды мелкого калибра: их извитость, толщину и другие параметры микрососудистого русла. Собрав необходимые сведения, мы можем построить достаточно надежную модель сердечно-сосудистых рисков для пациента», — рассказал «Газете.Ru» директор Института персонализированной кардиологии профессор Филипп Копылов.

Технология сделает диагностику гипертонии более точной, снизив при этом нагрузку на врачей. Также система будет полезна в отдаленных регионах: достаточно наличия стандартного инструмента для получения снимков глазного дна.

Система способна оценивать вероятность наличия гипертонии у человека и определять ее стадию. Сейчас ее обучают определять вероятность инфаркта или инсульта в ближайшие 10 лет после исследования глазного дна.

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