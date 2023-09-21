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Врачи нашли самый простой способ определения тяжести COVID-19

ERJ: кашель пациентов указывает на тяжесть коронавирусной инфекции

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Испанские ученые из Института биоинженерии Каталонии разработали дешевый и быстрый способ оценки тяжести заболевания коронавирусной инфекцией. Для этого они проанализировали звук кашля пациентов с COVID-19. Исследование опубликовано в научном журнале European Respiratory Journal (ERJ).

Существующие инструменты ковид-диагностики в основном полагаются на дорогие и технологичные методы визуализации, такие как рентгенография, ультразвук и компьютерная томография. Поэтому врачам необходим более доступный метод оценки состояния больных как при госпитализации, так и на дому.

Исследователи изучили звучание кашля 70 человек с COVID-19, попавших в больницу в течение первых суток после заражения. Акустический анализ записей показал значительные различия в зависимости от тяжести инфекции.

Результаты показали, что по звуку кашля можно относительно точно классифицировать легкую, среднюю и тяжелую форму течения COVID-19.

Авторы исследования пояснили, что анализ кашля может служить двойной цели: раннему выявлению тяжелых случаев COVID-19 и удаленному мониторингу прогрессирования болезни, включая оценку потенциальных осложнений.

Ранее ученые выяснили, какая спортивная пищевая добавка ускоряет выздоровление при коронавирусной инфекции.

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