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Российские ученые обнаружили новый способ борьбы с болезнью Альцгеймера

IJMS: воздействие на особые клетки мозга поможет бороться с болезнью Альцгеймера

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Группа ученых из СПбПУ (Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого) обнаружила новый способ борьбы с болезнью Альцгеймера. Выяснилось, что, если особым образом воздействовать на астроциты — звезчатые клетки, модулирующие активность нейронов, можно добиться восстановления когнитивных функций. Результаты исследования опубликованы в International Journal of Molecular Sciences(IJMS).

Болезнь Альцгеймера — это самая частая форма деменции. Это заболевание влияет на мозг и затрудняет мышление, ухудшает память и другие когнитивные функции: речь, письмо и ориентирование в пространстве. Причиной возникновения болезни Альцгеймера является повреждение синапсов — мест передачи сигналов от одного нейрона к другому.

Ученые из СПбПУ предположили, что нормализовать работу нейронов можно, если стимулировать астроциты. Это клетки, которые поставляют нейронам питательные вещества, а также окружают синапсы и регулируют их деятельность. Ученые провели эксперимент на лабораторных мышах — они воздействовали светом на чувствительный белок, расположенный на внешней стороне мембраны этих клеток. Свет заставил астроциты выделять глиотрансмиттеры – молекулы, восстанавливающие пластичность нейронов и ускоряющие передачу нервных импульсов.

Исследователи предполагают, что глиотрансмиттеры могут восстановить связи между нейронами, поврежденные в ходе развития болезни Альцгеймера.

Ранее был назван продукт, помогающий в борьбе с болезнью Альцгеймера.

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