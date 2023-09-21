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Названы полезные свойства кленового сиропа

Heliyon: вещества из кленового сиропа защищают печень от повреждения

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Ученые из Гуэлфского университета провели обзор веществ, содержащихся в кленовом сиропе. Исследования показывают, что они обладают антиоксидантными свойствами, могут уничтожать раковые клетки в чашке Петри, а также защищают печень от повреждения. Работа опубликована в журнале Heliyon.

Многие исследования на животных показали, что кленовый сироп защищает печень от повреждения, подавляя образование аммиака и снижая уровни печеночных ферментов АСТ и АЛТ. Кроме того, умеренное потребление кленового сиропа помогало контролировать уровень глюкозы в крови крыс с диабетом 2 типа. Это действие было связано с особым олигосахаридом в составе кленового сиропа.

Кленовый сироп также может стать источником веществ для фармакологии: некоторые вещества в его составе обладают сильными антиоксидантными свойствами и предотвращают повреждение ДНК и белков активными формами кислорода. Кроме того, его фенольные соединения уменьшают воспаление — фактор риска развития рака, деменции, сердечно-сосудистых и других заболеваний.

В некоторых исследованиях сообщалось о том, что фенолы кленового сиропа также могут подавлять развитие раковых клеток в лабораторных условиях.

Кленовый сироп — это натуральный подсластитель, который широко используется в качестве альтернативы использованию рафинированного сахара. Авторы обзора считают, что содержащиеся в нем вещества требуют дальнейших исследований по влиянию на здоровье человека.

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