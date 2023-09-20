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Археологи обнаружили старейшее деревянное строение в мире

Nature: в Замбии нашли древнейшую постройку из бревен возрастом 476 тыс. лет

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Nature

Британские археологи из Ливерпульского университета и Университета Аберистуита обнаружили старейшее сооружение из дерева в истории. Конструкция из бревен возрастом не менее 476 тыс. лет располагалась недалеко от водопада Каламбо в Замбии. Исследование опубликовано в журнале Nature.

Экспертный анализ следов каменных орудий на древесине показывает, что древние люди обтесали и скрепили два больших бревна, чтобы создать фундамент платформы или часть жилища.

Это самое раннее в мире свидетельство преднамеренного изготовления и соединения бревен. До сих пор доказательства использования древесины людьми палеолита ограничивались разведением костров и производством примитивных орудий для охоты и рыхления почвы.
Дерево редко встречается в таких древних местах, поскольку обычно оно гниет и распадается без следа, но на водопаде Каламбо постоянно высокий уровень воды помог сохранить материал.

Открытие бросает вызов преобладающему мнению, что люди каменного века были кочевниками. Водопад Каламбо обеспечивал поселенцев водой, а окружающий лес давал пищу и древесину для строительства укрытий.

«Эта находка изменила мое представление о наших ранних предках. Посмотрите, что делали эти люди. Они преобразовали свое окружение, чтобы облегчить себе жизнь — построили платформу, на которой можно было сидеть у реки и заниматься повседневными делами. Эти люди были больше похожи на нас, чем мы думали», — отметил профессор археологии Ларри Барэм.

Ранее археологи нашли древний город на площадке будущего завода микрочипов в Германии.

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