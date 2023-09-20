Черные дыры оказались намного прожорливее, чем считали астрофизики

Американские ученые из Северо-Западного университета в Чикаго выяснили, что сверхмассивные черные дыры способны поглощать материю в тысячи раз быстрее, чем считалось раньше. Исследование опубликовано в научном журнале The Astrophysical Journal (TAJ).

Согласно новому 3D-моделированию с высоким разрешением, вращающиеся черные дыры искажают окружающее пространство-время, в конечном итоге разрывают окружающий их водоворот газа (аккреционный диск) на внутренний и внешний поддиски. Затем дыра втягивает в себя внутреннее кольцо, после чего внешний поддиск занимает его место, и процесс повторяется.

Раньше астрофизики считали, что такой цикл питания длится сотни лет, однако новые данные показали, что черная дыра справляется с «порцией» газа всего за несколько месяцев.

Открытие ученых может объяснить странное поведение квазаров — активных ядер галактик, в которых формируются черные дыры. Квазары остаются одними из самых мощных источников излучения во Вселенной, однако время от времени они вспыхивают и гаснут по неизвестным причинам.

По словам руководителя исследования Ника Кааза, классическая теория аккреционного диска не может объяснить такие перемены. Однако моделирование показало, что частые вспышки квазаров могут быть вызваны разрушением и восполнением внешнего кольца черной дыры.

Ранее астрофизики обнаружили признаки нескольких черных дыр в ближайшем к Земле созвездии.