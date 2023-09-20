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Хорошие зубы увеличивают шансы вылечиться от рака головы и шеи

ScienceFocus: тщательный уход за зубами снижает риск развития рака головы и шеи

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Ученые из Университета Северной Каролины провели исследование, в ходе которого обнаружили связь между здоровьем зубов и вероятностью вылечиться от рака головы и шеи. Ученые выяснили, что у людей с естественными здоровыми зубами, которые регулярно посещали стоматолога и не имели заболеваний десен, лучшие показатели выживаемости. Об этом сообщает ScienceFocus.

В исследовании приняли участие 2449 женщин и мужчин из разных стран, у которых диагностировали злокачественные опухоли горла, гортани, носовых пазух и слизистой рта. Ученые оценили количество и качество естественных зубов испытуемых, частоту визитов к стоматологу за десять лет до постановки диагноза, а также то, как пациенты ухаживали за зубами. Выяснилось, что люди, у которых больше двадцати естественных зубов, имеют на 15% больше шансов полностью вылечиться от рака головы и шеи.

Ученые также предположили, что негативные изменения в микробиоме полости рта из-за плохих зубов потенциально могут провоцировать возникновение опухолей. Кроме того, испытуемые со здоровыми зубами регулярно отслеживали состояние своего здоровья в целом, что позволило им обнаружить рак на ранней стадии и своевременно начать лечение.

Ранее ученые выяснили, как летучим мышам удается избегать рака.

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