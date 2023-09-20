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Микробиологи обнаружили ранее неизвестный вирус в Марианской впадине

Microbiology Spectrum: в Марианской впадине нашли новый вирус-бактериофаг

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Discovery/Five Deeps Expedition

Китайские ученые из Океанического университета в Циндао открыли ранее неизвестный вирус-бактериофаг. Его нашли в Марианской впадине — самом глубоком месте на Земле. Исследование опубликовано в научном журнале Microbiology Spectrum.

Микроорганизм выделили из осадка, поднятого с глубины 8,9 км.

«Насколько нам известно, это самый глубинный из известных изолированных бактериофагов в мировом океане», — отметил морской вирусолог Мин Ван, руководивший исследованием.

Ученые выяснили, что открытый вирус инфицирует бактерии типа Halomonas, которые часто встречаются в отложениях глубоководных морей и подводных гейзеров. Он проникает и размножается внутри хозяина, но обычно не губят бактериальную клетку. По мере деления клетки вирусный генетический материал также копируется и передается дальше.

Геномный анализ нового вируса, идентифицированного как vB_HmeY_H4907, предполагает, что он широко распространен. Также выяснилось, что в глубинах может существовать ранее неизвестное вирусное семейство.

Ранее ученые назвали самые большие и самые маленькие вирусы на Земле.

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