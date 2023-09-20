Повышенный эстроген оказался фактором риска появления рака легких у курильщиц

Группа ученых из Второй Больницы Сянъя при Центральном южном университете в Китае выяснили, что ранние месячные, роды, менопауза и низкая продолжительность репродуктивной жизни связаны с более высоким риском развития рака легких у курящих женщин. Исследователи предполагают, что эти факторы свидетельствуют о повышенном уровне эстрогенов в организме, что усиливает негативное воздействие курения. Об этом сообщает MedicalXpress.

Ученые проанализировали данные более 273 тысяч британцев и британок, чтобы изучить связь между индивидуальными репродуктивными факторами и риском развития рака легких. За период наблюдения длиной 12 лет было зарегистрировано 1182 случая возникновения рака легких у женщин. Исследователи обнаружили, что женщины-курильщицы, у которых рано началась менструация (до 11 лет) или менопауза (до 46-49 лет), а также те, кто родил первого ребенка в очень молодом возрасте (до 20 лет), имели повышенный уровень эстрогенов и чаще болели раком легких, чем женщины с нормальным гормональным фоном. Исследователи считают, что повышенный гормональный фон может быть косвенной причиной возникновения рака легких, поскольку это усиливает последствия вредных привычек для организма.

Ранее выяснили, что курение провоцирует депрессию.