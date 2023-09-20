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Ученые выяснили, как световое загрязнение влияет на эволюцию птиц

Global Change Biology: глаза птиц стали меньше на 5% из-за городской засветки

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Shutterstock

Американские биологи из Университета штата Вашингтон установили, что световое загрязнение городов повлияло на эволюцию некоторых видов птиц. Яркие огни привели к тому, что глаза пернатых уменьшились в размерах. Исследование опубликовано в научном журнале Global Change Biology.

Ученые изучили особей красного кардинала и северного крапивника, которые круглый год живут в центре города Сан-Антонио в штате Техас. Они пришли к выводу, что глазные яблоки обитателей центра оказались на 5% меньше чем у их сородичей, населяющих менее освещенные окраины.

При этом у перелетных птиц, таких как овсянка и белоглазый виерон, глаза оказались одинакового размера независимо от того, где они жили большую часть года.

«Исследование показывает, что птицы могут со временем адаптироваться к городским районам. Но перелетные птицы не адаптируются, вероятно, потому, что в местах их зимовки они реже сталкиваются с антропогенным световым и шумовым воздействием. Поэтому им труднее приспособиться к городской жизни во время брачного сезона», — отметила ведущий автор исследования, специалист по дикой природе Дженнифер Филлипс.

По словам биологов, птицы с большими глазами будут сильнее страдать от жизни в городских условиях, так как не смогут нормально спать из-за ночного освещения улиц и парков.

Согласно предыдущим исследованиям, США и Канада с 1970 года потеряли 29% своей популяции птиц, или 3 млрд особей. Основной причиной сокращения количества пернатых остается утрата среды обитания, однако световое загрязнение тоже играет большую роль, считают ученые.

Ранее астрономы предложили особый термин «нокталгия», характеризующий грусть от отсутствия звезд на ночном небе из-за светового загрязнения.

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