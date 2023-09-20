Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Бразилии нашли дерево, считавшееся вымершим почти 200 лет назад

Re:Wild: в Бразилии обнаружили падуб Пернамбуко, который не видели уже 185 лет

close
100%
Fred Jordão/Re:Wild

Группа ученых научного проекта Re:Wild нашла падуб Пернамбуко (Ilex sapiiformis) в городе Игарассу провинции Пернамбуко на северо-востоке Бразилии. Этот вид деревьев считался вымершим еще 185 лет назад. Об открытии сообщили на официальном сайте Re:Wild.

Падуб Пернамбуко впервые описал шотландский биолог Джордж Гарднер в 1838 году. До последнего времени коллекция исследователя оставалась единственным доказательством существования данного вида.

Однако экспедиция Re:wild обнаружила четыре живых падуба на берегу небольшой реки, протекающей через город Игаррасу. Команда нашла растения, проследив за маленькими белыми цветками, характерными для этого вида.

Падубы Пернамбуко росли в местности, которая некогда была покрыта густым тропическим лесом, но сегодня превратилась в районы городской застройки, окруженные плантациями сахарного тростника.

«Невероятно, что падуб Пернамбуку был вновь открыт в мегаполисе, где проживает почти шесть миллионов человек», — заявила сотрудник программы Re:wild по утраченным видам Кристина Биггс.

Руководитель экспедиции, эколог Густаво Мартинелли сказал, что теперь группа надеется начать программу разведения этого дерева.

Ранее ученые в Китае обнаружили окаменелые останки древнейшей птицы на Земле.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях