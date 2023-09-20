Марсианский вертолет Ingenuity побил рекорд высоты полета

Вертолет NASA Ingenuity («Изобретательность») побил рекорд высоты полета на Марсе. Машина поднялась на 20 метров во время своего 59-го вылета. Об этом сообщили в официальном аккаунте Лаборатории реактивного движения NASA (NJPL) в социальной сети X (ранее — Twitter).

Винтокрылый аппарат находился в воздухе 142,59 секунды, уточнили исследователи. Предыдущая максимальная отметка, которую достигал Ingenuity, составляла 18 метров.

Ingenuity приземлилась вместе с марсоходом NASA Preservance («Настойчивость») в феврале 2021 года на дно кратера Езеро (другое название — Джезеро) шириной 45 км, в котором давным-давно располагались большое озеро и дельта реки.

Миссия Preservance предназначена для поисков следов древней марсианской жизни. Вертолет Ingenuity выполняет роль разведчика, который ищет хорошие маршруты для передвижения наземной машины. За время пребывания на Марсе дрон пролетел более 13 км и провел в воздухе 106,5 минуты. Использование винтокрылого аппарата также доказало, что воздушные исследования красной планеты возможны несмотря на ее разреженную атмосферу.

Ранее специалистам NASA удалось связаться с Ingenuity спустя два месяца после потери сигнала.