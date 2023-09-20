Названы эффективные способы снижения давления без лекарств

Ученые из Университетского колледжа Лондона выяснили, что медитация, йога и качественный сон помогают людям с гипертонией поддерживать нормальное давление. Исследование опубликовано в Journal of Hypertension.

Существуют эффективные лекарства от высокого кровяного давления, но зачастую лучше сначала изменить образ жизни, прежде чем начинать прием препаратов. Международная группа экспертов из 18 стран дала рекомендации по изменению образа жизни для контроля артериального давления, основываясь на последних клинических и научных данных.

Давно известными факторами образа жизни, снижающими риск развития и прогрессирования гипертонии, являются: поддержание здорового веса, регулярная физическая активность, здоровая диета, ограничение потребления соли, отказ от курения, а также ограничение (в идеале полный отказ) алкоголя.

Новые, менее очевидные факторы включают практики осознанности. По словам экспертов, исследования доказали, что медитация, мышечная релаксация, йога и техники глубокого дыхания могут снизить кровяное давление. Они также заявили, что врачи должны изучать все аспекты сна пациента, включая продолжительность, качество и время засыпания, чтобы вовремя предложить меры по его улучшению.

Кроме того, исследования выявили зависимость между воздействием загрязнения воздуха и высоким кровяным давлением. Людям следует стремиться снизить воздействие атмосферных загрязнителей, а правительствам — принять меры по улучшению качества воздуха.

Ранее ученые выяснили, какое заболевание кожи может повысить сердечно-сосудистый риск.