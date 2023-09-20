Названо заболевание кожи, повышающее риск проблем с сердцем

Ученые из Университета Падуи выяснили, что у пациентов с тяжелым псориазом повышен риск сердечно-сосудистых заболеваний по сравнению с людьми без него. Исследование опубликовано в журнале Investigative Dermatology.

Псориаз — хроническое воспалительное заболевание, которым страдают 1-3% населения планеты. Оно проявляется шелушением и покраснением участков кожи из-за образования новых мелких капилляров.

В новом исследовании 503 пациентам с псориазом и без симптомов сердечно-сосудистых заболеваний провели эхокардиографию для оценки кровотока в мелких сосудах сердца. У 30% пациентов были обнаружены отклонения от нормы.

Чем тяжелее был псориаз и чем выше была его продолжительность, тем более выраженные нарушения кровотока наблюдались. Ученые сделали поправку на употребление табака, сахарный диабет и повышенный уровень липидов в крови.

Предыдущие исследования показали, что пациенты с тяжелым псориазом чаще страдают от сердечно-сосудистых заболеваний, при этом у них снижена выживаемость. Новые результаты проливают свет на природу этой взаимосвязи. Исследование подтверждает роль системного воспаления в развитии микрососудистой дисфункции сосудов сердца.

«Мы должны диагностировать и активно искать микрососудистую дисфункцию у пациентов с псориазом, поскольку они относятся к группе высокого риска. Мы можем предположить, что раннее и эффективное лечение псориаза восстановит дисфункцию и в конечном итоге снизит риск инфаркта миокарда и связанной с ним сердечной недостаточности», — отметил доктор медицинских наук Университета Падуи Стефано Пиазерико.

Некоторые предварительные исследования показали, что коронарная микрососудистая дисфункция восстанавливается после лечения биологическими препаратами. Однако необходимы новые эксперименты, чтобы подтвердить, приводит ли это к снижению сердечно-сосудистого риска, добавил он.

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