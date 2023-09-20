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Ученые обнаружили, что миндаль полезен для похудения и поддержания здоровья сердца

MedicalXpress: миндаль эффективен для снижения веса и полезен для сердца

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Ученые из Университета Южной Австралии провели эксперимент и выяснили, что миндаль эффективен в борьбе с лишним весом. Оказалось, что этот орех позволяет контролировать чувство голода и улучшает здоровье сердца. Об этом сообщает MedicalXpress.

В исследовании участвовало 106 добровольцев в возрасте от 25 до 65 лет с избыточным весом и ожирением. Сперва ученые поделили их на две группы. Девять месяцев обе группы питались по особой программе — соблюдали трехмесячную диету с пониженной калорийностью, за которой последовала шестимесячная диета для поддержания веса. В качестве перекуса между основными приемами пищи участники из первой группы ели высокоуглеводные рисовые крекеры или мюсли, вторая группа перекусывала миндальными орехами.

К концу эксперимента добровольцы из обеих групп потеряли примерно 9,3% от своего изначального веса. Однако участники, которые перекусывали орехами миндаля, демонстрировали более высокие показатели кардиометаболического здоровья. Кроме того, добровольцы из второй группы чувствовали себя более сытыми на протяжении всей диеты. По мнению ученых, такой эффект связан с тем, что миндаль содержит повышенное количество ненасыщенных жиров.

Ранее ученые выяснили, вредят ли здоровью перекусы печеньем и конфетами.

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