Обнаружена мутация, приводящая к раку пищевода

Команда исследователей из Университета Кейс-Вестерн-Резерв в США обнаружила, что риск возникновения рака пищевода связан с мутацией в гене Кавеолин-3 (CAV3). Выяснилось, что из-за мутации клетки слизистой оболочки пищевода не могут находить повреждения и восстанавливать их. Об этом сообщает MedicalXpress.

CAV3 присутствует в специальных клетках слизистых желез на задней поверхности пищевода. Когда слизистая оболочка пищевода повреждена, к примеру, из-за выброса кислоты и желчи из желудка у пациентов с хронической изжогой, CAV3 заставляет клетки слизистых желез мигрировать к месту повреждения. Оказалось, что клетки слизистых желез пациентов, у которых обнаружили мутацию в гене CAV3, менее эффективно находят и регенерируют повреждения, поэтому в наиболее травмированных местах образуются злокачественные опухоли, что и свидетельствует о раке пищевода.

Также ученые добавили, что до 10% пациентов с диагностированным раком пищевода имеют члена семьи с этим заболеванием, что говорит о его наследственной природе.

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