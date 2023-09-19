проект

Ученые выяснили, какая работа увеличивает риск сердечного приступа у мужчин почти вдвое

CCQO: напряженная работа повышает риск болезней сердца у мужчин на 49%

close
100%
Shutterstock

Канадские ученые из Университета Квебека изучили влияние условий труда на здоровье сердца. Они пришли к выводу, что сочетание стрессовых ситуаций и низкого вознаграждения за проделанную работу повышает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний среди мужчин на 49%. Исследование опубликовано в научном журнале Circulation Cardiovascular Quality and Outcomes (CCQO).

«Учитывая значительное количество времени, которое люди проводят на работе, понимание взаимосвязи между факторами рабочего стресса и сердечно-сосудистым здоровьем имеет решающее значение для общественного здравоохранения и благополучия сотрудников», — отметила ведущий автор исследования, доктор медицинских наук Матильда Лавин-Робишо.

Исследователи выделили два психосоциальных фактора стресса — напряжение на работе и дисбаланс между приложенными усилиями и полученным вознаграждением.

По словам ученых, напряжение складывается из высоких требований к сотрудникам, сжатых сроков и многочисленных обязанностей, а также отсутствия у работников права голоса в принятии решений. Недостаточное вознаграждение может выражаться не только в низкой оплате труда, но и в отсутствии признания заслуг или гарантий занятости.

Специалисты пришли к выводу, что влияние рабочего стресса и отсутствия справедливой оценки результатов их труда влияют на здоровье сердца мужчин так же сильно, как ожирение.

В то же время исследователи не установили аналогичной связи между напряжением на работе и сердечно-сосудистыми болезнями у женщин.

Ранее ученые нашли способ улучшить здоровье мозга для женщин с больным сердцем.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях