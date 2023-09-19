Ученые выяснили, какая работа увеличивает риск сердечного приступа у мужчин почти вдвое

Канадские ученые из Университета Квебека изучили влияние условий труда на здоровье сердца. Они пришли к выводу, что сочетание стрессовых ситуаций и низкого вознаграждения за проделанную работу повышает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний среди мужчин на 49%. Исследование опубликовано в научном журнале Circulation Cardiovascular Quality and Outcomes (CCQO).

«Учитывая значительное количество времени, которое люди проводят на работе, понимание взаимосвязи между факторами рабочего стресса и сердечно-сосудистым здоровьем имеет решающее значение для общественного здравоохранения и благополучия сотрудников», — отметила ведущий автор исследования, доктор медицинских наук Матильда Лавин-Робишо.

Исследователи выделили два психосоциальных фактора стресса — напряжение на работе и дисбаланс между приложенными усилиями и полученным вознаграждением.

По словам ученых, напряжение складывается из высоких требований к сотрудникам, сжатых сроков и многочисленных обязанностей, а также отсутствия у работников права голоса в принятии решений. Недостаточное вознаграждение может выражаться не только в низкой оплате труда, но и в отсутствии признания заслуг или гарантий занятости.

Специалисты пришли к выводу, что влияние рабочего стресса и отсутствия справедливой оценки результатов их труда влияют на здоровье сердца мужчин так же сильно, как ожирение.

В то же время исследователи не установили аналогичной связи между напряжением на работе и сердечно-сосудистыми болезнями у женщин.

Ранее ученые нашли способ улучшить здоровье мозга для женщин с больным сердцем.