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Названо лучшее время для занятий спортом с целью похудения

TheTimesUK: занятия спортом с 7 до 9 утра помогут похудеть быстрее

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Ученые из Университета Франклина Пирса в США в составе научного коллектива выяснили, в какое время суток лучше заниматься спортом, чтобы похудеть. Оказалось, что упражнения с 7 до 9 утра наиболее эффективны в борьбе с лишним весом. Об этом сообщает TheTimesUK.

В трехлетнем эксперименте приняли участие 5285 американцев и американок среднего возраста. Сперва ученые зафиксировали данные по ИМТ и окружности талии каждого добровольца. Затем участников поделили на три группы: первая группа занималась спортом с 7:00 до 9:00, вторая — в полдень с 11:00 до 13:00, третья — с 17:00 до позднего вечера, а также в ночное время. Активность испытуемых отслеживали с помощью браслетов-трекеров.

Выяснилось, что у добровольцев, которые занимались спортом с утра, индекс массы тела понизился до 25,9 кг/м2, что незначительно превышает норму — от 18,5 до 24,9 кг/м2. Результаты были хуже в дневной и вечерней группах, у которых ИМТ составлял 27,6 и 27,2 кг/м2 соответственно, что говорит о наличии избыточного веса.

Также участники первой группы могли похвастаться наиболее стройными талиями — ее окружность в среднем составляла 91,5 см против 95 см у второй группы и 95,8 см у третьей.

Доктор Тонгью Ма, специалист по физической подготовке из Университета Франклина Пирса, добавил, что исследование поможет лучше понять, как устроены биоритмы человека.

Ранее было доказано, что зеленый чай эффективен в борьбе с лишним весом.

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