Британские власти обеспокоены популярностью никотиновых конфет среди детей

Министерство здравоохранения Великобритании обеспокоено появлением на рынке альтернативы вейпам — никотинового порошка в виде конфет, который легально можно продавать детям. По законодательству такой порошок не считается одним из видов табачной продукции. Производители утверждают, что никотиновые конфеты могут послужить более «здоровой заменой» электронным испарителям. Об этом сообщает TimesNewsUK.

Большинство брендов предлагают подходящие для детей вкусы, такие как «мармеладный мишка» или «клубника и ваниль» в яркой упаковке с изображением героев мультфильмов, хотя некоторые из конфет содержат гораздо больше никотина, чем сигареты. Кроме того, баночка из 20 пакетиков стоит примерно £4,50 (примерно 278 рублей) — это означает, что дети могут купить большое количество продукции относительно дешево.

Элис Уайзман, специалист в области наркомании в Ассоциации директоров общественного здравоохранения, и другие британские эксперты по борьбе с курением призвали правительство закрыть правовую лазейку, которая позволяет продавать никотиновый порошок. «Продажа этих чрезвычайно вредных и вызывающих привыкание никотиновых конфет детям и молодежи абсолютно неприемлема», — заявила Уайзман.

Ранее выяснили, что вейпы негативно влияют на легкие и сердце.