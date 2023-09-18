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Геологи назвали возможную причину зарождения жизни на Земле 4 млрд лет назад

Nature Geoscience: жизнь на Земле могла зародиться из-за тектоники плит

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Antonio Parrinello/Reuters

Шотландские ученые из Эдинбургского университета выдвинули гипотезу, согласно которой жизнь на Земле зародилась из-за тектонической активности около 4 млрд лет назад. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Geoscience.

Геологи изучили примитивные базальты океанических плато юго-западной части Тихоокеанского плато Онтонг-Ява, расплавив их при больших температурах под большим давлением. Результаты экспериментов показали, что такие породы могли образоваться лишь при определенных тектонических условиях, которые существовали на нашей планете от 3,6 до 4 млрд лет назад.

Ученые пришли к выводу, что тектоника литосферных плит существовала в указанный период. По словам исследователей, газы, выделяющиеся в результате вулканизма, могли помочь зарождению жизни на Земле, став источником пребиотических молекул, из которых потом возникли первые микробные организмы. В первую очередь речь шла о метане и окиси углерода.

Специалисты также сравнили состав земной континентальной коры с Марсом и Венерой, что дало представление о роли тектоники плит на других планетах Солнечной системы.

Ранее геологи выяснили причину крупных изменений климата на Земле около 8 тыс. лет назад.

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