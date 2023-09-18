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Ученые назвали трущобы ключом к строительству городов с экономикой замкнутого цикла

Nature Sustainability: трущобы показали пример эффективной сортировки отходов

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Shutterstock

Австралийские ученые из Университета Чарльза Дарвина назвали трущобы в развивающихся странах ключом к строительству городов с экономикой замкнутого цикла благодаря эффективному обращению с отходами. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Sustainability.

Специалисты проанализировали сходства между практиками жителей бедных районов и основными принципами циклической экономики, предусматривающими безотходное производство и использование вторсырья.

Исследователи выяснили, что многие обитатели трущоб в Индии, ЮАР, Перу и других развивающихся странах вынуждены зарабатывать на жизнь сбором и сортировкой мусора. Такая занятость побуждает людей хорошо разбираться в отходах, чтобы выявить материалы, пригодные для продажи на вторичную переработку.

«В крупнейших трущобах Индии Дхарави на сортировку и переработку отходов приходится от 60 до 80% всей переработки отходов города Мумбаи, а сборщики мусора замыкают цикл в цепочке переработки и повторного использования. Это становится неотъемлемой частью циклической экономики и открывает дорогу к строительству городов, использующих эти принципы», — отметил соавтор исследования, доктор Одей Эрдиау-Кваси.

По словам ученых, привлечение жителей трущоб в качестве экспертов по сбору и переработке отходов поможет возродить потенциал маргинализованных сообществ и ускорить создание новых поселений на основе моделей замкнутого цикла.

Ранее ученые разработали способ производства мыла из пластиковых отходов.

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