В России не обнаружили ни одного пациента с новым штаммом коронавируса «пирола»

Новый штамм коронавируса «пирола» (BA.2.86) пока не проявил себя в России. В стране нет ни одного зараженного этой разновидностью возбудителя COVID-19, сообщили «Газете.Ru» в Роспотребнадзоре.

Ранее в ведомстве уточняли, что вариант «пирола», отличающийся набором новых мутаций, будет более заразным по сравнению со штаммом «омикрон».

При этом в Роспотребнадзоре отметили, что в России уже готовы специальные тесты для определения «пиролы».

Представители ведомства считают, что всплеск заболеваемости из-за штамма «пирола» будет слабее волны, вызванной появлением «омикрона», потому что новый вариант не способен полностью избегать иммунной защиты в отличие от своего предшественника. Это показали результаты лабораторных испытаний в Китае и Швеции.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), за последние семь дней заболеваемость COVID-19 в Кувейте выросла на 76,6%, в Румынии — более чем на 50%, в Таиланде — на 30,4% и в Финляндии — на 12,9%. На фоне растущего числа заболевших власти Румынии начали массовую закупку антивирусных лекарственных препаратов.

Ранее академик РАН, вирусолог Сергей Нетесов рассказал «Газете.Ru» о возможном осеннем подъеме заболеваемости коронавирусом, связанном со штаммом «пирола».