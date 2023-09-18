Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Кошки на веганской диете оказались здоровее мясоедов

PlusOne: веганская диета улучшает здоровье кошек по нескольким показателям

close
100%
Depositphotos

Группа ученых из Университета Винчестера в Англии провела эксперимент, в ходе которого выяснилось, что растительная диета положительно влияет на здоровье кошек. Питомцы, которые не употребляли мясо и корма на его основе, оказались здоровее мясоедов и реже посещали ветеринара. Результаты были опубликованы в журнале PlusOne.

В исследовании продолжительностью один год приняли участие 1369 кошек, 1178 из которых питались обычной мясной пищей, 64 — соблюдали сыроедение, а 127 — веганство. До начала эксперимента владельцев кошек попросили описать рацион питомцев, состояние здоровья и частоту визитов к ветеринару. Также исследователи отмечали пол и возраст кошек, а также то, был ли питомец найден на улице, или изначально являлся домашним.

Выбранный хозяевами рацион кошки соблюдали около года. Выяснилось, что владельцы кошек-мясоедов чаще обращались к ветеринару. У кошек-веганов и сыроедов частота посещений не превышала два в год. Кроме того, питомцы, не употреблявшие мясо, отличались лучшим пищеварением. Также некоторые владельцы отметили, что шерсть кошек стала лучше. Профессор Эндрю Найт, директор-основатель Центра защиты животных Университета Винчестера считает, что это могло произойти потому, что мясные корма часто содержат много пищевых аллергенов, таких как субпродукты, искусственные консерванты и злаки, в то время как веганские более безопасны.

Профессор Найт также отметил исследование, проведенное учеными Гуэлфского университета в Канаде в 2021 году. Оно показало, что кошки-веганы в меньшей степени подвержены желудочно-кишечным и печеночным расстройствам.

Ранее ученые выяснили, когда появятся гипоаллергенные кошки.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях