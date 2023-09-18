В МГУ прошел традиционный праздник биологического факультета

При поддержке «Роснефти» в Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова прошел День биолога. Как сообщила пресс-служба нефтяной компании, традиционный праздник биологического факультета МГУ объединил студентов, выпускников, ученых и всех неравнодушных к актуальным вопросам биологии.

В «Роснефти» отметили, что на День биолога был организован научно-популярный фестиваль, на котором участникам рассказали о новейших биологических исследованиях и разработках, а также провели интеллектуальные игры, мастер-классы по гидробиологии, квесты и экскурсии по кафедрам факультета для всех желающих.

В этом году мероприятие прошло не только в стенах факультета, но и в Ботаническом саду МГУ. На фестивале участники экспедиции «Роснефти» рассказали об итогах корпоративной программы по изучению, сохранению и мониторингу ключевых видов — биоиндикаторов устойчивости арктических экосистем.

Кроме того, как уточнили в компании, «Роснефть» и негосударственный институт развития «Иннопрактика» разработали на базе биофака МГУ имени М.В. Ломоносова экологически безопасный микробный биопрепарат для утилизации углеводородов. Препарат эффективен при низких, и даже отрицательных температурах. Для его создания использованы аборигенные микроорганизмы, способные существовать в арктическом климате и использовать углеводороды в качестве источника пищи.

В настоящий момент в лабораториях корпуса проточных аквариальных систем на базе Беломорской биологической станции МГУ, модернизированного при поддержке «Роснефти», ведутся испытания биопрепарата, добавили в компании.

Ранее сообщалось, что «Роснефть» расширит сотрудничество с ведущими нефтяными вузами.