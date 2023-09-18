Астрономы ввели особый термин для описания утраты вида звезд из-за светового загрязнения

Американские ученые из Университета Сан-Франциско ввели новый термин, обозначающий чувство печали из-за утраты вида звездного неба в связи со световым загрязнением. Они назвали эту эмоцию «нокталгией» — тоской по ночному небу, а также предложили шаги по решению проблемы, угрожающей окружающей среде и астрономическим наблюдениям. Исследование опубликовано в научном журнале Physics and Society.

Большая часть светового загрязнения связана с земными источниками — подсветкой улиц, офисных зданий, парковок и так далее. Эффективные и долговечные светодиодные светильники усугубили кризис, поскольку могут работать с небольшими энергозатратами долгое время.

Второй источник засветки связан с бурным освоением космоса, поскольку количество запусков спутников бьет исторические рекорды последние несколько лет. Рукотворные объекты снижают точность наблюдения в телескопы обсерваторий и рассеивают солнечный свет за счет отражения лучей от своих фотоэлектрических панелей. Исследователи подсчитали, что обилие орбитальных аппаратов увеличивает яркость ночного неба на 10% за последние 50 лет.

Световое загрязнение также вредит животным, сбивая циркадные ритмы и мешая одним зверям и птицам спасаться от хищников, или, наоборот, выслеживать добычу.

Ученые предлагают бороться с последствиями засветки, создавая по всему миру заповедники темного неба, защищенные от человеческого вмешательства. Другим решением должна стать разработка более оптимальных осветительных систем, которые автоматически выключаются, когда в них нет необходимости.

Ограничение работы спутников — более сложный вопрос, требующий международного сотрудничества, а также давления на SpaceX и другие компании с требованием улучшить управление орбитальными аппаратами. Но если это получится выполнить, то человечество сможет вновь любоваться звездами на ночном небосклоне, отметили исследователи.

Ранее астрономы подсчитали, что за 18 лет число видимых звезд сократится в 2,5 раза.