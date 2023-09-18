Дети с ожирением успешнее теряют вес, если у них вовлеченные родители

Ученые из Каролинского университета в Швеции провели исследование, в ходе которого удалось понять, что успех в лечении детского ожирения на ранней стадии зависит от обстановки в семье. Выяснилось, что дети успешнее сбрасывают вес, если родители активно участвуют в процессе лечения. Об этом сообщает MedicalXpress.

Исследование проводилось в Швеции — в нем участвовало около 170 детей от четырех до шести лет. Дети и их родители были случайным образом распределены на три направления лечения. Дети из первой группы соблюдали стандартное лечение — посещали диетолога и выполняли физические упражнения. Во второй и третьей группе практиковался другой подход — родители посещали специально организованные тренинги, где учились пропагандировать здоровый образ жизни без конфликтов. Полученные знания они применяли уже дома. Помимо посещения тренингов, родители из третьей группы общались со специалистами по телефону. Они получали советы о том, как доносить информацию о питании детям и завоевать их доверие.

В результате у детей во всех трех группах снизилась степень ожирения. Тем не менее педиатр и профессор исследования продуктов питания Каролинского университета Паулина Новицка отметила, что лучшего результата добились семьи, которые получали поддержку и на тренингах, и по телефону. «Мы также обнаружили, что у большего числа детей в этой третьей группе улучшился метаболизм и нормализовался уровень сахара в крови», — добавила Новицка.

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