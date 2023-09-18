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Назван продукт, помогающий в борьбе с болезнью Альцгеймера

PsyPost: высокие когнитивные способности у пожилых связаны с употреблением сыра

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Группа ученых из исследовательского центра Gaon в Южной Корее обнаружила, что существует связь между регулярным употреблением сыра и улучшением когнитивных функций у пожилых людей. Выяснилось, что японцы и японки, включающие в свой рацион сыр, отличаются хорошей памятью и внимательностью. Также они хорошо ориентируются в пространстве. Об этом сообщает PsyPost.

В исследовании приняли участие 1516 японцев и японок в возрасте 65 лет и старше. Сперва исследователи проанализировали рацион участников, чтобы выяснить, кто из них употреблял больше сыра. Затем когнитивные способности испытуемых оценили с помощью мини-обследования психического состояния (MMSE), широко используемого 30-балльного теста — он включает в себя задания на внимательность, запоминание, визуально-пространственные навыки, речь и письмо. Если участники давали меньше 23 правильных ответов из 30 — это говорило о снижении их когнитивных способностей, что характерно для болезни Альцгеймера.

Результаты показали, что испытуемые, которые включали сыр в свой рацион, реже давали менее 23 правильных ответов. Также ученые отметили, что питание любителей сыра в целом было более правильным и разнообразным.

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