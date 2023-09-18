Найдены лекарства, способные улучшить здоровье и омолодить пожилых

Ученые Гарвардской медицинской школы и клиники (HMS) Мэйо выяснили, что препараты сенолитики предотвращают развитие физических и когнитивных нарушений у пациентов, получивших органы от пожилых доноров. Кроме того, у получавших их пожилых мышей улучшились здоровье и физическая форма. Исследование представлено на Конгрессе Европейского общества трансплантации органов (ESOT) 2023 года.

В новой работе ученые проводили пересадку сердца как от молодых (три месяца), так и от старых (18–21 месяц) мышей более молодым особям. У получивших старые сердца было увеличено число стареющих клеток в лимфатических узлах, печени и мышцах. Трансплантация старых органов привела не только к серьезным физическим, но и когнитивным нарушениям у животных-реципиентов.

Ученые выяснили, что предотвратить эти проблемы может прием сенолитиков — нового класса препаратов, предназначенных для целенаправленного воздействия и уничтожения стареющих клеток. Препараты дазатинибом и кверцетин, которые получали старые животные перед забором органов, значительно снизили число стареющих клеток и улучшили физическое здоровье грызунов.

«Возраст донора играет решающую роль в успехе трансплантации, поскольку реципиенты старых органов сталкиваются с худшими краткосрочными и долгосрочными последствиями. Однако использование старых донорских органов имеет важное значение для решения проблемы глобальной нехватки органов, и это исследование освещает фундаментальные проблемы и потенциальные решения по использованию старых органов», — отметил автор исследования Максимилиан Дж. Розель.

Ранее ученые нашли возможное решение нехватки донорских органов.