У россиянок с грудными имплантами нашли сбой в работе иммунитета

Ученые лаборатории мозаики аутоиммунитета Санкт-Петербургского университета (СПбГУ) выяснили, что у женщин с силиконовыми грудными имплантами может развиться нарушение работы иммунной системы, которое приводит к повреждению щитовидной железы. Об этом «Газете.Ru» рассказали в СПбГУ.

Ученые провели анализ состояния иммунной и эндокринной систем у 106-ти женщин, перенесших операции на молочных железах, как с силиконовыми имплантами, так и без них. Анализы проводились до вмешательства, через три месяца, через полгода и через год после него.

«Мы выявили феномен повышения уровня аутоантител к рецептору тиреотропного гормона (ТТГ) — основного регулятора роста и работы щитовидной железы. Это наблюдалось только у тех пациенток, которые получали силиконовые имплантаты, а в группе операций без имплантатов такого роста не было. Подтвержден феномен предоперационного роста уровней пролактина и ТТГ. Можно констатировать, что у женщин с имплантатами развивается усиление аутоиммунитета к указанным рецепторам», — рассказал выпускник аспирантуры СПбГУ, основной автор исследования, пластический хирург Валерий Золотых.

Повышение уровня аутоантител к рецепторам ТТГ наблюдается при аутоиммунном заболевании щитовидной железы — базедовой болезни. У пациенток в исследовании не наблюдалось явных признаков этого заболевания в течение года после операции, но авторы рекомендуют перед операцией по установке имплантов пройти исследование состояния щитовидной железы и тест на аутоантитела к ТТГ. Базедову болезнь и аутоиммунный тиреоидит они считают противопоказанием к таким операциям. Также за состоянием щитовидной железы следует наблюдать в течение полугода после вмешательства.

Ученые планируют продолжить исследование и наблюдать за здоровьем участниц, в том числе и психологическим, в течение пяти лет после операции.

Современные силиконовые грудные импланты представляют собой мягкие сумки, заполненные силиконовым гелем или солевым раствором. Несмотря на то, что процедура по установке силиконовых имплантов является самым распространенным типом пластических операций, в научном и медицинском сообществе они все еще вызывают споры об их безопасности или вреде для здоровья.

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