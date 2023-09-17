Ученый заявил, что сокращение штата лесников в России было ошибкой

Сокращение количества лесников в рамках реформы 2006 года привело к учащению крупных лесных пожаров. Об этом «Газете.Ru» рассказал профессор, руководитель лаборатории лесной геномики Сибирского федерального университета Константин Крутовский.

После реформы 2006 года в России сократили количество лесников. Как считает Крутовский, это было ошибкой, которая привела к росту числа лесных пожаров.

«Сам по себе лесной пожар — это естественное явление. И если в самом начале его не пресекли, — что раньше делали также с помощью лесничеств, — то остановить его уже не удастся. Остановить большой пожар могут только сильные и продолжительные дожди», — объяснил «Газете.Ru» Крутовский.

Лесников надо возвращать, а также сильно менять существующий Лесной кодекс, заявил ученый.

«Принципиально важно сделать декларации лесопользователей полностью публично открытыми — это кардинально улучшит общественный контроль за лесами. Нужно усиливать инспекцию, охрану и постоянный мониторинг лесов», — заключил Крутовский.

Ранее ученый объяснил, сколько деревьев нужно для лесовосстановления в России.