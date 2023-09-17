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Обработка иммунных клеток витамином B3 помогла им бороться с раком

Sci Transl Med: обработка Т-клеток витамином B3 привела к ремиссии рака у людей

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Ученые из Университета Миннесоты в Миннеаполисе выяснили, что обработка иммунных Т-клеток витамином В3 (никотинамидом) перед введением в организм может повысить их эффективность в уничтожении рака. Инновационный подход привел к ремиссии у пациентов с устойчивым раком. Исследование опубликовано в журнале Science Translational Medicine.

Иммунотерапия различных видов рака крови с помощью перепрограммирования естественных Т-клеток показала многообещающие результаты, но для некоторых больных она неэффективна. В новом исследовании ученые нашли решение этой проблемы. Они разработали способ повышения эффективности иммунных клеток при борьбе с раком.

Естественные Т-клетки были обработаны в лаборатории никотинамидом, известным также как витамин B3, а затем введены пациентам. Т-клетки — это лимфоциты, часть врожденного иммунитета. Они борются с микробами, а также уничтожают раковые клетки, которые регулярно образуются в человеческом организме.

Ученые провели клиническое испытание на 30 пациентах с рецидивирующими или устойчивыми к лечению раками крови. Среди 19 пациентов с неходжкинской лимфомой у 11 наблюдался полный ответ на терапию, а у трех — частичный. Команда обнаружила, что никотинамид защитил Т-клетки от окислительного стресса, одновременно повысив их выживаемость, способность проникать в лимфатические узлы, а также обнаруживать раковые клетки и уничтожать их.

Открытие ученых может привести к внедрению в медицину нового метода борьбы с устойчивыми раками крови.

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