Ученые выяснили, что происходит в голове детей с синдромом Ретта

Специалисты из Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта (БФУ) и Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН описали изменения в головном мозге у людей с синдромом Ретта. Их выводы помогут лучше диагностировать болезнь и оценивать эффективность борьбы с ней, рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе программы Минобрнауки России «Приоритет 2030».

В БФУ им. Канта с помощью электроэнцефалограммы (ЭЭГ) сравнили мозговую активность 61 ребенка в возрасте от трех до 17 лет. Часть испытуемых была здорова, у других диагностировали сидром Ретта.

Исследование показало, что у страдающих от синдрома пациентов регистрируются более сильные волны гамма-диапазона в лобных, центральных и височных долях мозга. Гамма-диапазон связан с памятью, вниманием и сном, и дисбаланс в нейронной активности проявляется через ухудшение мыслительных способностей больного.

«Измеренные параметры ЭЭГ позволяют разделить группы с точностью 92%, что указывает на клиническую значимость представленных данных», — рассказал «Газете.Ru» руководитель проекта, профессор БФУ Александр Храмов.

Синдром Ретта — психоневрологическое заболевание, приводящее к тяжелой форме умственной отсталости и глубокой инвалидности. Оно передается по наследству и обычно встречается у девочек. Болезнь проявляется в нарушениях речи и процессов мышления, пациентам трудно контролировать свои движения, у них могут возникнуть судороги и проблемы с дыханием. На сегодняшний день синдром неизлечим и с трудом поддается диагностике на ранних стадиях.

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