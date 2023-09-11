Ученые нашли тяжелые металлы в морских акваториях Египта

Группа ученых Лаборатории нейтронной физики Объединенный институт ядерных исследований (ЛНФ ОИЯИ) из Дубны совместно с коллегами из Египта изучили состав донных отложений прибрежных акваторий Средиземного и Красного морей. На некоторых участках они обнаружили превышение концентраций меди, никеля, мышьяка, цинка, свинца и других тяжелых металлов, сообщили «Газете.Ru» в ОИЯИ.

Специалисты изучили 131 пробу методом нейтронного активационного анализа (НАА) в реакторе ИБР-2 в ОИЯИ, а также на масс-спектрометре. Эксперты определили образцы с повышенным содержанием загрязнителей, а затем соотнесли их с районами активного судоходства, рыболовства и расположения промышленных предприятий.

По словам руководителя национальной группы Египта в ОИЯИ Ваеля Бадави, проблемными зонами с точки зрения экологии оказались побережье вдоль озера Манзала и его западный прибрежный участок на выходе из озера Буруллус, а также устье Нила в Рас-эль-Баре и залив Абу-Кир в Средиземном море. В Красном море пиковые концентрации тяжелых металлов и токсинов нашли в Шарам-эль-Бахари, ​​в середине побережья, и ниже, к южной части Марса Хемира.

«Хотя металлы естественным образом встречаются в морских отложениях, важно отличать фоновые концентрации от загрязнения, вызванного антропогенными источниками. Там, где мы заметили превышение концентраций металлов, скорее всего главными факторами загрязнения являются сбросы бытовых отходов, добыча и транспортировка фосфатов, нефтедобыча, а также рыболовство и судоходство. В остальных же местах обогащение металлами находится в пределах нормы, однако регулярный мониторинг не помешает для подтверждения экологического статуса», – рассказал «Газете.Ru» эксперт.

Исследование территорий стало вторым этапом совместного проекта по изучению экологической ситуации в Египте, стартовавшего в 2011 году. Ученые отметили, что, несмотря на локальные превышения, египетские побережья Средиземного и Красного морей оказались достаточно чистыми.

Ранее ученые выяснили, что научные станции в Антарктиде за десятилетия работы загрязнили окружающую среду отходами топлива и токсичными химикатами.