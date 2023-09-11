Эксперт объяснил, почему ни один прибор на «Луне-25» не проходил испытаний в космосе

Версия о том, что причиной катастрофы межпланетарной станции «Луна-25» могла быть неисправность прибора «Биус-Л», не новая и является основной. Об этом заявил «Газете.Ru» глава Института космической политики (ИКП) Иван Моисеев.

«Это не новая версия. Это, в общем-то, основная версия. Двигатель проработал больше положенного времени. Либо отказала цепь выключения каким-то образом, что сложно, [ведь] там довольно простая схема. Либо вот этот измеритель ускорения. Измеритель ускорения определяет ускорение в каждую секунду, каждую единицу времени, интегрирует это и получает время. То есть посложнее устройство», — сказал Моисеев.

Некорректно указывать на то, что «Биус-Л» ранее не проходил испытания в космосе, уверен глава ИКП. По его словам, ни один прибор на станции не подвергался таким испытаниям.

«На станции ни один прибор не проходил испытания в космосе. В космос их аналоги могли летать, но те, которые стоят на станции, не проходили. В этом нет необходимости, это не та практика. Может быть в редких случаях, если сложный прибор, то, скажем, на МКС могут посмотреть, как он себя ведет. Но это скорее исключение, чем правило. Обычно делают приборы и запускают. Потому что отправлять в космос и возвращать обратно — это весьма тяжело», — объяснил он.

Моисеев добавил, что несмотря на заявления «Роскосмоса», ждать запуска новой станции пока не стоит, так как еще нет соответствующих документов и финансирования.

Первая в современной истории России лунная миссия стартовала 11 августа 2023 года. Связь со станцией «Луна-25» была потеряна 19 августа в ходе выдачи импульса для формирования предпосадочной эллиптической орбиты. 20 августа «Роскосмос» сообщил, что станция «прекратила свое существование» в результате столкновения с поверхностью Луны.

Позже глава «Роскосмоса» Юрий Борисов объяснил, что причиной происшествия стало превышение времени работы двигателя «Луны-25» на 43 секунды при попытке перейти на предпосадочную орбиту, из-за чего аппарат столкнулся со спутником Земли.

В понедельник, 11 сентября, источник РИА Новости сообщил, что возможной причиной катастрофы межпланетарной станции «Луна-25» могла быть неисправность прибора «Биус-Л», предназначенного для измерения ориентации и ускорения.

Ранее в «Роскосмосе» заявили, что «нельзя опускать руки» после неудачи миссии «Луна-25».