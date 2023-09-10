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Врачи рекомендовали гипертоникам измерять давление не только сидя, но и лежа

HU: высокое давление в положении лежа связано с высоким риском инсульта

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Ученые из Гарвардского университета (HU) выяснили, что высокое кровяное давление в положении лежа связано с риском для жизни, а также повышенными рисками сердечного приступа и инсульта. Исследование будет представлено на научной сессии Американской кардиологической ассоциации по гипертонии в 2023 году.

Вегетативная нервная система регулирует кровяное давление при смене положения тела. Гравитация может вызвать скопление крови в положении сидя или стоя в определенных частях тела, поэтому иногда организм не может должным образом регулировать кровяное давление.

В новой работе ученые проанализировали медицинские данные 11 369 взрослых из исследования ARIC. Первая группа прошла обследования в период с 1987 по 1989 год. За участниками наблюдали в среднем 25–28 лет, вплоть до пятого визита в 2011–2013 годах.

По сравнению с участниками, у которых не было высокого кровяного давления в положении сидя и лежа, у участников с давлением 130/80 мм.рт.ст. или выше в положении сидя и лежа риск развития ишемической болезни сердца был в 1,6 раза выше, сердечной недостаточности — в 1,83 раза выше; инсульта — в 1,86 раза выше.

Повышенный риск наблюдался также у участников с нормальным давлением сидя и высоким давлением лежа.

Различия в использовании лекарств от артериального давления не повлияли на эти повышенные риски ни в одной из групп.

«Наши результаты показывают, что людям с известными факторами риска сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта может быть полезно измерять артериальное давление лежа на спине», — отметили ученые.

Исследование было сосредоточено на взрослых людях среднего возраста. Это означает, что результаты могут не распространяться на пожилых людей.

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