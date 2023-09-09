Представлено устройство для диагностики болезни Альцгеймера по капле крови

Ученые из Университета Эксетера разработали устройство для диагностики различных заболеваний, в том числе болезни Альцгеймера, с помощью анализа небольшого количества крови. Устройство было представлено на Британском фестивале науки в Эксетере, сообщает Daily Mail.

Для работы устройства требуется всего 10 микролитров крови – в 3000 раз меньше, чем 30 мл крови, необходимых для обычных больничных анализов. Образец крови проходит через особую матрицу, подсвечиваясь снизу. Наночастицы золота рассеивают этот свет, при этом картина меняется в зависимости от биомаркеров, присутствующих в крови. Таким образом можно установить количество той или иной молекулы в крови.

Тест может быть использован для диагностики болезни Альцгеймера с помощью измерения уровня белка тау, который накапливается в мозге пациентов. Известно, что измерение уровня тау может помочь предсказать начало и прогрессирование заболевания, но в настоящее время для этого требуется дорогостоящее сканирование мозга или инвазивная спинномозговая пункция. По словам авторов разработки, существует девять различных белков, семь из которых связаны с тау, которые могут указать, есть ли у кого-то первые признаки болезни Альцгеймера.

В настоящее время испытания проводятся на настольном приборе, но команда находится в процессе разработки портативного устройства, которое можно было бы использовать в домашних условиях. Тест занимает семь минут, может проанализировать до 20 биомаркеров. Один анализ будет стоить 10–15 фунтов стерлингов (около 1900 рублей).

Система уже может определить, страдает ли кто-то от долгого ковида, проверив одну каплю крови. Команда ожидает, что аналогичный тест на детскую аллергию будет готов в 2024 году, а к 2025 году она сможет использовать это устройство для проверки менопаузы, фертильности и здорового старения. Другие потенциальные применения включают тесты на сепсис, здоровье печени и диабет.