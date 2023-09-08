Извержение вулкана Тонга разогнало морские течения до небывалых скоростей

Международная группа ученых из Великобритании и Новой Зеландии установила, что мощнейшее извержение подводного вулкана у островов Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай 15 января 2022 года создало самые быстрые течения в океане из когда-либо зарегистрированных. Исследование опубликовано в научном журнале Science.

Из-за взрыва вулкана потоки камней, пепла и газов разлетелись по морскому дну со скоростью 122 км/ч. Вулканологи рассчитали динамику их движения с помощью информации о времени и месте повреждения подводного кабеля, который пострадал в результате катаклизма.

По словам исследователей, скорость и сила течений были настолько велики, что они могли пройти по морскому дну не менее 100 км и разрушить линии коммуникаций.

Подводный взрыв вызвал цунами, спровоцировавший разрушения в Новой Зеландии, США, Чили и Перу. Жертвами бедствия стали не менее трех человек, а 150 жителей островов Манго и Атата пропали без вести. По словам ученых, происшествие стало сильнейшим извержением вулкана за всю эпоху спутниковых наблюдений.

Ранее метеорологи обнаружили, что взрыв подводного вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай пробил дыру в озоновом слое Земли из-за колоссального выброса водяного пара.