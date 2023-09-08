Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Извержение вулкана Тонга разогнало морские течения до небывалых скоростей

Science: взрыв вулкана Тонга вызвал самые быстрые подводные течения в истории

close
100%
Tonga Meteorological Services/EYEPRESS/Reuters

Международная группа ученых из Великобритании и Новой Зеландии установила, что мощнейшее извержение подводного вулкана у островов  Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай 15 января 2022 года создало самые быстрые течения в океане из когда-либо зарегистрированных. Исследование опубликовано в научном журнале Science.

Из-за взрыва вулкана потоки камней, пепла и газов разлетелись по морскому дну со скоростью 122 км/ч. Вулканологи рассчитали динамику их движения с помощью информации о времени и месте повреждения подводного кабеля, который пострадал в результате катаклизма.

По словам исследователей, скорость и сила течений были настолько велики, что они могли пройти по морскому дну не менее 100 км и разрушить линии коммуникаций.

Подводный взрыв вызвал цунами, спровоцировавший разрушения в Новой Зеландии, США, Чили и Перу. Жертвами бедствия стали не менее трех человек, а 150 жителей островов Манго и Атата пропали без вести. По словам ученых, происшествие стало сильнейшим извержением вулкана за всю эпоху спутниковых наблюдений.

Ранее метеорологи обнаружили, что взрыв подводного вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай пробил дыру в озоновом слое Земли из-за колоссального выброса водяного пара.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях