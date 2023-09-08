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Секс и насилие чаще снятся людям с негативными чертами личности

Dreaming: сны о сексе и агрессии указывают на темные черты личности человека

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Шотландские психологи из Университета Глазго изучили связь между содержанием сновидений и отрицательными чертами личности. Оказалось, что сны людей с плохим характером часто наполнены агрессией, сексуальностью и чувством величия. Исследование опубликовано в научном журнале Dreaming.

Ученые решили выяснить, что снится представителям так называемой «темной триады» личностных качеств — нарциссизма, макиавеллизма и субклинической психопатии. Обладатели этих особенностей часто проявляют бессердечие, склонны манипулировать чувствами и эксплуатировать других людей, одержимы собственной важностью, а также могут получать удовольствие от причинения вреда и страданий окружающим.

Участников исследования попросили оценить частоту сновидений, связанных с сексом, драками и ощущением величия. Кроме того, добровольцы выполнили два теста для проверки своих личностных черт.

Психологи обнаружили связь между сюжетами снов и свойствами характера представителей «темной триады». По словам экспертов, сновидения отражают самовосприятие таких людей.

Специалисты также отметили, что повторяющиеся видения о насилии, могуществе или эротических переживаниях необязательно указывают на психопатию или желание манипулировать окружающими. Иногда такое может сниться под воздействием обстоятельств или полученных наяву впечатлений.

Ранее ученые научились управлять сюжетом сна человека с помощью электрических импульсов.

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