Названы две группы самых полезных вирусов

Самыми полезными вирусами можно считать бактериофаги и вирусы-симбионты, рассказал «Газете.Ru» вирусолог, академик РАН, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Факультета естественных наук Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов.

Бактериофаги – это вирусы бактерий, которые человек смог поставить себе на службу. Пока ученые не знают точного происхождения этих патогенов, однако существует теория, что они развились как оружие одних бактерий против других. Таким же образом их может использовать и человек, уничтожая болезнетворные бактерии. Это особенно важно ввиду того, что все большее количество бактерий приобретает лекарственную устойчивость.

«Дело в том, что, например, антибиотик можно хранить годами, а бактериофаг хранится всего месяц в морозилке. Но за бактериофагами как противобактериальными препаратами, я считаю, большое будущее. Потому что растет число лекарственно устойчивых бактерий», – объяснил Нетесов.

Кроме того, в природе также существуют и вирусы-симбионты, которые живут внутри организма и дают ему эволюционные преимущества.

«Вот, например, изучали клещей, инфицированных и не инфицированных вирусом клещевого энцефалита. Оказалось, что инфицированные клещи активнее в поисках животных, к которым они присасываются. Сейчас выясняется что-то похожее для волков. Например, у вожаков волчих стай встречаются определенные хронические инфекции и вирусы. Причем корреляция с зараженностью токсоплазмой довольно сильная: чтобы быть вожаком, надо быть инфицированным», – привел примеры вирусолог.

У человека тоже есть подобные вирусы, которые не вызывают у него болезней. Но приносят ли они пользу, пока неизвестно.

«Например, есть вирус, который обнаружили, подозревая, что он вызывает неизвестные еще гепатиты. Потому что до сих пор есть хронические болезни печени, возбудителей которых не могут найти. Это примерно 3-4% от всех болезней печени, для которых неизвестен возбудитель», – заключил Нетесов.

Подробнее о самых смертоносных, хитрых и быстро мутирующих вирусах – в интервью Нетесова «Газете.Ru».