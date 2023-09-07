Рост груди во время беременности повышает риск развития рака у матерей после 35 лет

Рост груди во время беременности повышает риск развития рака у женщин после 35 лет, считают ученые из Университетского колледжа Лондона. Результаты исследования были представлены в журнале Nature Communications (входит в группу Nature).

В ходе работы авторы проанализировали генетические мутации в клетках молочной железы 29 женщин. Они обнаружили более крупные участки мутировавших клеток у женщин старше 35 лет, которые родили первого ребенка. Обнаруженные сгустки безвредны, однако в будущем они могут переродиться в рак с вероятностью 30%. По оценкам специалистов, повышенный риск развития рака молочной железы из-за беременности сохранится примерно на 5-10 лет после беременности.

По словам ученых, с возрастом клетки организма мутируют, и клетки груди не исключение. Поздняя первая беременность этот процесс усугубляет, так как во время нее грудь увеличивается, и вместе со здоровым клетками растут и атипичные. Причем если женщина уже имела детей и кормила их грудью, то риски нивелируются.

Авторы отметили, что полученные результаты открывают возможность создания теста на рак груди. В будущем ученые смогут отслеживать химические вещества, которые выделяют мутировавшие клетки, и обнаруживать их с помощью анализа крови.