Оргкомитет научной премии напомнил о приближении даты окончания подачи заявок

Подать заявку на IX всероссийскую премию «За верность науке» можно будет до 12 сентября, сообщили в оргкомитете премии, организатором которой выступает Минобрнауки России. Имена лауреатов назовут в октябре. Победители получат денежное вознаграждение и специальные призы от партнеров конкурса — путешествие на атомном ледоколе, поездку на один из российских космодромов, а также экскурсию в инженерный центр корпорации «Иркут».

Дополнительно победители всех номинаций смогут поехать на одно из ключевых событий Десятилетия науки и технологий 2023 года — III конгресс молодых ученых, который пройдет с 28 по 30 ноября в парке науки и искусства «Сириус» в Сочи.

Премия «За верность науке» присуждается за выдающиеся достижения в области научной коммуникации. В 2022 году премия стала одним из флагманских проектов объявленного президентом России Десятилетия науки и технологий.

Каждый год премия развивается: добавляются номинации, присоединяются новые партнеры, повышается количество заявок, что говорит о росте интереса к научно-образовательной сфере среди широкой аудитории, отмечают в оргкомитете.

В этом году премия включает 14 номинаций.

Участниками могут стать журналисты, которые освещают тему российской науки, популяризаторы науки, ученые и представители бизнеса, внесшие заметный вклад в поддержку престижа профессиональной научной деятельности и популяризацию отечественных научных достижений.

Финалистов определит экспертный совет, в состав которого вошли журналисты, ученые, представители государственных органов власти, частных фондов, компаний, некоммерческих организаций, пресс-служб вузов, научно-исследовательских институтов. Кто станет лауреатами и дипломантами премии, решит оргкомитет.