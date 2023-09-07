Названы самые быстро мутирующие вирусы, поражающие человека

Грипп – самый быстро мутирующий вирус в мире, рассказал «Газете.Ru» вирусолог, академик РАН, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Факультета естественных наук Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов.

«На второе место я бы поставил гепатит С, он делит свое место с ВИЧ. А на третье — коронавирус», – сообщил Нетесов.

Грипп быстро меняется, потому что у него фрагментированный геном: в нем восемь фрагментов нуклеиновых кислот.

«Это значит, что каждый ген может меняться независимо от других. Во-вторых, у него так устроен поверхностный белок, гемагглютинин (это аналог спайкового S-белка коронавируса), что у него есть выпяченные места, на которые он намеренно вызывает иммунный ответ. И у него устроена РНК-полимераза так, что она вносит мутации в основном именно в эти места. И получается, когда вирус размножается у одного человека, у него возникает сразу несколько сотен разных близкородственных вариантов. Тот популяционный набор, который попадает в человека, и который из него выходит, — отличаются», – объяснил вирусолог.

Гепатит С и ВИЧ тоже высокоизменчивы. Поскольку это хронические инфекции, то они эволюционируют внутри одного человека, именно поэтому у человека возникает лекарственная устойчивость.

«Способность РНК-полимеразы к мутациям у коронавируса, судя по всему, менее развита, чем у вируса гриппа. И у него всего один фрагмент в геноме, что тоже снижает способность к изменчивости», – заключил Нетесов.

Подробнее о самых смертоносных, хитрых и полезных вирусах – в интервью Нетесова «Газете.Ru»